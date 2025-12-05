Adana’da orman yangını çıkaran sanığın en az 10 yıl hapsi istendi

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık için en az 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkiindeki ormanlık alanda 25 Temmuz'da çıkan yangına ilişkin tutuklanan T.Y.G. (19) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Sarıçam Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürülen ve kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 250 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirtildi.

İhbardan 5 dakika sonra olay yerinde görülen bir pikabın, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı aktarılan iddianamede, "Yarımca Mahallesi'ndeki sağlık ocağının bahçesinde park halinde bulunan araçtaki kişilerin T.Y.G. ile suça sürüklenen çocuklar M.G. ve R.Y. oldukları tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Piknikte ateş yakmaktan ceza yedikleri için ekipleri tehdit etmiş

Daha önce sanık T.Y.G. ve akrabaları hakkında aynı yerde piknik yaparken ateş yaktıkları için orman personelince para cezası uygulandığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Ekiplerin şüphelilere idari para cezası düzenlediği sırada sanığın akrabalarından A.T.G'nin 'Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır' dediği, bu söz ve olay hakkında da tutanak tanzim edildiği belirlenmiştir." denildi.

Sanığın ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Suça sürüklenen çocuklar ile sanık T.Y.G'nin, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek Coşanlar mevkiindeki ormanlık alanı kundakçılık yöntemiyle yaktıklarının tespit edildiği, bu anlatımlarla birlikte T.Y.G'nin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşılmıştır."

Ehliyetsiz araç kullandıkları için jandarmadan kaçtıklarını savundu

İddianamede ifadesine yer verilen sanık, şu beyanda bulundu:

"Köyde su kesik olduğu için su almak amacıyla M.G'nin kullandığı 01 ATC 487 plakalı araçla Coşanlar Mahallesi'ne gittik. Yanımızda R.Y. de vardı. Su ihtiyacımızı karşıladıktan sonra jandarma ekipleriyle karşılaştık. M.G'nin ehliyeti olmadığı için jandarma ekiplerinden kaçtık. Orman yangınını görmedik."

Olaya karışan ve 18 yaşından küçük olan M.G. ile R.Y. hakkında ayrı yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA