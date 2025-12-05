Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesi geri çekildi
Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilerin aylık ücretlerinde iyileştirme öngören düzenleme geri çekildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda ücret adaleti ve çalışma barışının korunması amacıyla alındı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmeler sırasında, bazı kadro ve yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmişti.
Kabul edilen önergede, 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılması öngörülüyordu.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek önergeye ilişkin detaylı bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra önergenin ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdiği öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”