SPOR Haberleri

Galatasaray - Samsunspor Maç Özeti! Kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanan Galatasaray - Samsunspor maçı, büyük heyecana sahne oldu ve Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçı kaçıran veya önemli anları tekrar izlemek isteyen futbolseverler, maçın geniş özetini ve gollerini resmi yayıncı platformlar üzerinden takip edebilirler.

Maç Özeti Nereden İzlenir?

Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasının özet görüntüleri, golleri ve önemli anları için tek resmi ve yasal adres, maçın yayın haklarını elinde bulunduran platformdur:

Platform: beIN Sports

Maç özetini, maçın bitiminin ardından beIN Sports'un resmi internet sitesi veya TOD TV (dijital platform) üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç Sonucu ve Yayın Bilgileri

Detay Bilgi
Maç Sonucu 3-2 (Galatasaray kazandı)
Yayın Kanalı beIN Sports 1

Maç özetini izlemek için TOD TV veya beIN Sports'un resmi sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

