Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 7 ölü 11 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün, lastiği patladığı için sağ şeritte park halinde olan TIR’a arkadan çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi.
A.A. (42) yönetimindeki Seç turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı otobüs, sağ şeritte park halinde olan H.K. (52) idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Lastiği patladığı için TIR'ın sağ şeritte durduğu belirlenirken, otoyol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kazada demir yığınına dönen otobüs, yapılan incelemenin ardından çekici ile çekilip, otoyol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
Ölenlerin kimlik tespit çalışmasının devam ettiği ifade edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
