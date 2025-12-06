GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da polis şüpheli araçtan 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede kamu güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla sürdürdüğü gece uygulamaları devam ediyor.

Kuğulu Park'ta Şüpheli Hareketler

Edinilen bilgiye göre, Kuğulu Park Mesire Alanı'nda rutin kontrol faaliyetleri kapsamında park içerisinde devriye gezen polis ekipleri, gölet kenarında park halinde bulunan bir araçtaki şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan kontrollerde araç içerisinde ambalajlı halde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tabancaların paketlenmiş yapısı, ekipleri muhtemel bir silah ticareti faaliyetinin izlerini sürmeye yönlendirirken, olayla bağlantılı olarak H.S.Ç. (26) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "silah ticareti" yapmaktan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

