Manchester City - Sunderland Maçının Muhtemel 11’i Belli Oldu! Guardiola’nın 11’i! Manchester City Sunderland Maçı Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 15. Haftası, dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Liderlik mücadelesi veren Manchester City, kendi sahası Etihad Stadyumu'nda Sunderland'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın detayları, muhtemel ilk 11'leri ve maç bilgileri aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 6 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacaktır.
Hangi Kanal
Premier Lig'in bu önemli karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 1 MAX ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.
Hakem: Andy Madley
Teknik Direktörler: Manchester City'de Pep Guardiola, Sunderland'da ise Régis Le Bris görev yapıyor.
İlk 11'ler
Manchester City İlk 11'i (4-3-3 Dizilişi):
City, sahaya klasik 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. İlk 11'de yer alan oyuncular: M. O'Reilly (33), J. Guardiol (26), R. Dias (3), B. Silva (20), J. Doku (11), R. Cherki (27), E. Haaland (9), J. Álvarez (19), P. Foden (47), I. Doku (7), R. González (14).
Sunderland İlk 11'i (5-4-1 Dizilişi):
Sunderland ise maça 5-4-1 gibi savunma ağırlıklı bir dizilişle başlıyor. İlk 11'de yer alan oyuncular: T. Hume (32), B. Tracore (28), N. Seddiki (21), J. Ballard (5), R. Roberts (2), L. Emblton (27), D. Allsopp (15), M. Mimaroğlu (10), L. Gustraide (31), B. D'Almeida (18), E. Ebiowei (29).
Kaynak: Haber Merkezi