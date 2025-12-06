GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor-Rizespor mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor-Rizespor mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu!

Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasına Rizespor'u ağırlayacak. Bugün Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. 

İşte ilk 11'ler…

DÜDÜK ÜMİT ÖZTÜRK'DE

Konyaspor ile Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayı Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Suat Güz üstlenecek. Yusuf Adnan Kendirciler ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kritik maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. 

Saat 17.00'de başlayacak mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:

RİZESPOR'UN İLK 11'LERİ:

(Ali Asım Erdem)

