Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
LATİFE AYRANCI
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ALİ AĞAÇ
|
TAŞPINAR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FURKAN TÜFEKÇİ
|
MERAM
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
FADİME YAVUZ
|
GEDERET
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
OĞUZ CAN
|
SELÇUKLU
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
İSMAİL CANAKAY
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
FİKRET DERELİ
|
BOZKIR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SEYİT ALİ SONSOY
|
YENİCEKAYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HASİBE SOLMAZ
|
ZIVARIK
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ZÜBEYİR KANMAZ
|
YALADAĞI
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96