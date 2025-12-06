GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 06 Aralık 2025 Cumartesi günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

LATİFE AYRANCI

KONYA
19-03-1976

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ AĞAÇ

TAŞPINAR
18-10-1964

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FURKAN TÜFEKÇİ

MERAM
23-06-1997

ALİYENLER MEZARLIĞI

FADİME YAVUZ

GEDERET
04-10-1938

ELMACI MEZARLIĞI

OĞUZ CAN

SELÇUKLU
13-09-1997

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

İSMAİL CANAKAY

KONYA
10-09-1948

ÜÇLER MEZARLIĞI

FİKRET DERELİ

BOZKIR
23-08-1970

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEYİT ALİ SONSOY

YENİCEKAYA
01-01-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

HASİBE SOLMAZ

ZIVARIK
28-12-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZÜBEYİR KANMAZ

YALADAĞI
20-10-1960

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

