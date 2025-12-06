Konya’nın bir ilçesinde sabahın ilk ışıklarında görüldü! Duyan bölgeye akın etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde sabah saatlerinde Eşekkıran mevkiinde yüzlerce sığırcığın oluşturduğu görsel şölen, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Gökyüzünde Senkronize Dans

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir araya gelen sığırcık sürüsü, gökyüzünde senkronize hareketleriyle adeta bir dans gösterisi sundu. Akıcı ve uyumlu uçuşlarıyla dalgalı desenler oluşturan sığırcıklar, izleyenleri hayran bıraktı.

Vatandaşlar ve Fotoğrafçılardan Yoğun İlgi

Bölge halkı, her yıl belirli dönemlerde görülen bu doğal gösterinin bu sabah daha yoğun gerçekleştiğini belirtti. Manzarayı izlemek için durup gözlem yapan vatandaşlar, sığırcık sürüsünün oluşturduğu görüntülerin "izlemeye değer” olduğunu söyledi.

Doğa fotoğrafçıları da nadir görülen bu büyüleyici anı ölümsüzleştirmek için bölgeye akın etti.

(Berna Ata)