Dereli ailesinin acı günü

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ emekli personellerinden Fikret Dereli hayatını kaybetti.
Fikret Dereli'nin, kısa adı ANMEG VAKFI olan Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer'in dayısı olduğu öğrenildi.
İki çocuk babası olan Fikret Dereli'nin vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.
Fikret Dereli için bugün Kurtuluş Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Dereli, kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.
Kaynak: Haber Merkezi