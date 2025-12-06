GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Dereli ailesinin acı günü

Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ emekli personellerinden Fikret Dereli, bir süredir tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ emekli personellerinden Fikret Dereli hayatını kaybetti. 

Fikret Dereli'nin, kısa adı ANMEG VAKFI olan Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer'in dayısı olduğu öğrenildi. 

İki çocuk babası olan Fikret Dereli'nin vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Fikret Dereli için bugün Kurtuluş Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Dereli, kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

