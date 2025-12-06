8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye hafta sonunu yağışlı havanın etkisinde geçirecek. Batı, iç ve güney kesimlerde sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 7 il için sarı, 1 il için de turuncu kodlu uyarı yaptı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu itibarıyla azalarak yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir için sarı kodlu, Muğla için ise turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

Buna göre; cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 1500-1600 metre rakım üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü başlayan yağışların, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşları ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Batı Akdeniz'de,cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın (05.12.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi (06.12.2025) günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi