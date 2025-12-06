GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,48
EURO
49,43
STERLİN
56,75
GRAM
5.795,30
ÇEYREK
9.530,84
YARIM ALTIN
18.966,68
CUMHURİYET ALTINI
37.813,35
GÜNCEL Haberleri

8 il için kuvvetli yağış uyarısı

8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye hafta sonunu yağışlı havanın etkisinde geçirecek. Batı, iç ve güney kesimlerde sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 7 il için sarı, 1 il için de turuncu kodlu uyarı yaptı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu itibarıyla azalarak yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir için sarı kodlu, Muğla için ise turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

Buna göre; cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 1500-1600 metre rakım üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü başlayan yağışların, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli  olması bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşları ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Batı Akdeniz'de,cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın (05.12.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi (06.12.2025) günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER