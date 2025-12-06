Karatay’ın kültür, gençlik ve sosyal projeleri Yakutiye Heyetiyle buluştu

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Karatay Belediyesi’nin kültürden spora, gençlikten sosyal destek alanlarına kadar ilçeye kazandırdığı yatırımları yerinde inceleyerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan bilgi aldı.

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve beraberindeki heyet, Karatay'ın farklı noktalarına kazandırılan; Karatay Kültür Merkezi, Hoş Kubbe, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, Adalet Parkı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Atölye Karatay, Hacı Sadık Emekli Konağı, Güneş Enerjili Kalenderhane Pazar Market, Tenis Kortu ve Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

UÇAR: KARATAY'DA ÜST DÜZEY YATIRIMLARIN YAPILDIĞINA ŞAHİT OLDUK

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği yatırımları çok beğendiğini belirterek belediyeler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Başkan Uçar; "Konya'mızın Karatay Belediyesi'ne bir dostluk ziyaretinde bulunduk. Başkanımız Hasan Kılca başta olmak üzere tüm yöneticileri kültürel ve sosyal anlamda gerçekten çok güzel çalışmalar ortaya koymuşlar. Yerinde görme fırsatı bulduğumuz birçok yatırım bizleri etkiledi. Bu değerli hizmetlerden dolayı başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Misafirperverliklerinden dolayı da teşekkür ediyorum.” dedi.

KILCA: ZİYARETLER BELEDİYELER ARASI DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ortak projelerde iş birliği ve tecrübe paylaşımından mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Ziyaretin kendileri için önemli bir istişare fırsatı sunduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, şu ifadelere yer verdi; "Yakutiye Belediye Başkanımız, değerli dostum Mahmut Uçar ve beraberindeki heyeti ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Belediyelerimiz arasındaki deneyim paylaşımları kapsamında okul dışı eğitim tesislerimizden sosyal destek merkezlerimize, spor alanlarımızdan kütüphane, gençlik merkezleri ve parklarımıza kadar birçok yatırımımızı birlikte inceledik. Ortak projeler geliştirmek bizleri mutlu edecek. Bu tür ziyaretler, belediyeler arası dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Değerli Başkanımıza ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, şahsında Erzurumlu hemşehrilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu