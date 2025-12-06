Başkan Pekyatırmacı’dan 752.vuslat yıldönümü mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hazreti Mevlâna’nın 752. Vuslat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Pekyatırmacı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, ömrünü ilahî aşka adamış; ölümünü ise bir ayrılık değil, "düğün gecesi” olarak nitelendirerek ebedî kavuşmanın sembolü hâline getirmiş büyük bir değerdir. Vuslat yıl dönümü olan Şeb-i Arûs, ayrılığın değil buluşmanın; muhabbetin, hoşgörünün ve manevi derinliğin kapılarını aralayan kutlu bir gecedir. Mevlâna'nın düşünceleri yalnızca yaşadığı döneme değil, tüm çağlara hitap eden evrensel bir rehber niteliğindedir.

‘Gel ne olursan ol yine gel' çağrısı, asırlar boyunca insanlığı birlik, sevgi ve hoşgörü ilkelerine davet eden en tesirli mesajlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu davet, farklılıkları aşarak ortak bir zeminde buluşmayı ve insanlığın evrensel değerlerini benimsemeyi teşvik etmektedir. Biz de bu çağrıya kulak vererek bu yıl 89.'sunu gerçekleştireceğimiz anma töreninde dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi Mevlâna'nın şehrinde ağırlayacağız.

Vuslat törenlerinin bu yıl ki teması "Huzur Vakti”. Yeryüzünün savaşlarla yaralandığı, acıların göğe yükseldiği bu zorlu dönemde, insanlığın ve bütün İslam âleminin ruhunu onaracak en büyük ihtiyaç hiç kuşkusuz huzurdur. Hz Mevlâna'nın söylediği gibi "muhabbetle acılar bal olur, dertler şifa bulur.” Bu anlayış doğrultusunda bizi yeniden huzura, dinginliğe ve birbirimizi anlamaya davet eden Rûmî; 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlâna Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek anma programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlikler ile yâd edilecek ve onun evrensel mesajları tüm dünya insanlığına ulaştırılacak.

Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olan ve bunu tüm insanlığa yaymaya çalışan Hazreti Mevlâna 'yı 752. Vuslat yıl dönümünde rahmet ve dua ile yâd ediyorum."

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu