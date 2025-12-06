Konya SMMM Odası Başkanı Halil Bıçakçı’dan Şeb-i Arus mesajı
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, Hazreti Mevlana’nın “düğün gecesi” olarak ifade ettiği Hakk’a vuslatının 752. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bıçakçı, Hazreti Mevlana’nın asırlardır Konya’dan tüm dünyaya yayılan çağrısının, bugün de insanlığın ihtiyaç duyduğu barış, sevgi ve huzur iklimini hatırlattığını ifade etti.
Mesajında Hazreti Mevlana'nın sevgi, hoşgörü, adalet ve merhamet eksenli öğretilerinin, yalnızca inananların değil tüm insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayan Başkan Bıçakçı, "Helal kazanç, emek, kul hakkına riayet, adil paylaşım ve şeffaflık hem mesleğimizin hem de Mevlana'nın insanlığa sunduğu mesajın temel ortak paydalarıdır” dedi. Bu ilkelerin, ekonomik hayatın sağlıklı işlemesi ve toplumsal barışın güçlenmesi açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.
Bıçakçı, dünyanın savaşlar, adaletsizlikler ve derinleşen sosyal sorunlarla sınandığı bir dönemde Hazreti Mevlana'nın "Gel, ne olursan ol yine gel” çağrısının her zamankinden daha anlamlı olduğuna dikkat çekerek, Mevlana'nın insanı yalnızca "insan olduğu için” değerli gören yaklaşımının; ayrışmayı değil buluşmayı, çatışmayı değil diyaloğu, umutsuzluğu değil umut ve huzuru büyüttüğünü ifade etti.
Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, mesajının sonunda Hazreti Mevlana'yı Hakk'a vuslatının 752. yılında rahmet, minnet ve hürmetle andığını belirterek; vuslat yıldönümünün, ülkemizde ve dünyada barış, kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeye vesile olmasını diledi.
