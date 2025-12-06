METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLEDİ | Konya’nın o ilçesine kar geliyor! Tarih verildi

Konya’da bu hafta yağışlı hava hakim olacak. Konya’da kar ve sağanak bekleniyor. Konya’ya ne zaman kar yağacak, Konya’da yağış var mı? Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu...

Konya, bu hafta yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji verilerine göre, 6,7,8 ve 9 Aralık günleri Konya'nın 31 ilçesinde yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Konya yeni haftaya yağışlı ve serin bir havayla giriyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kent genelinde bugün başlayan bulutlanma artarak kuvvetli sağanaklara dönüşecek. Kent merkezinde gün içinde aralıklarla etkisini göstermesi beklenen sağanakların, özellikle öğle saatlerine doğru kısa süreli ancak yoğun şekilde hissedileceği aktarılıyor.

KONYA'YA KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Yağışlı hava 7 Aralık Pazar günü de devam edecek. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Ancak yağışlı havanın en dikkat çekici etkisi Konya'nın Taşkent ilçesinde görülecek. İlçede yarın karla karışık yağmur ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtilirken, sıcaklıkların -1 dereceye kadar düşeceği, en fazla 12 dereceye kadar yükselebileceği duyuruldu.

31 İLÇEDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Kent merkezinde ise sağanakla birlikte hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece azalması bekleniyor. Bugün en düşük sıcaklığın 9 derece, en yüksek sıcaklığın ise 14 derece seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli rüzgârın etkili olabileceği, yer yer gök gürültüsünün de duyulabileceği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, ani ve yoğun yağış geçişlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, özellikle Taşkent'te karla karışık yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

KONYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Yetkililer, yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını belirterek, vatandaşların günlük planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmalarını tavsiye ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 13°.

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

İŞTE İLÇE İLÇE KONYA HAVA DURUMU

(Berna Ata)