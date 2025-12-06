Konya esnafı Şeb-i Arus Haftası’na hazır!

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesinde değerlendirmelerde bulunarak esnaf teşkilatının tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesinde değerlendirmelerde bulunarak esnaf teşkilatının tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Başkan Karabacak açıklamasında şunları söyledi:
Esnaf ve sanatkârlar hazırlıklarını tamamladı
"7–17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri, Konya'mız adına büyük bir değer taşımaktadır. Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamak için tüm esnaf ve sanatkârlarımız gerekli hazırlıkları özenle tamamladı.
Mevlana'nın ‘Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısının taşıdığı hoşgörüyü, bu yıl da aynı samimiyetle yaşatacağız. Misafirlerimize güler yüzle hizmet etmek, Konya esnafının en köklü geleneğidir. Şehrimizin tanıtımına katkı sunmak, kültürel mirasını yaşatmak ve Konya ekonomisine değer katmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır.
Esnaf ve sanatkârlarımız, geçmiş tüm organizasyonlarda olduğu gibi bu törenlerde de üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirerek Mevlana'nın diyarı, Ahi Evran'ın mirası ve hoşgörünün başkenti Konya'mızı en iyi şekilde temsil edecektir.”
