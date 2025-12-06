Konya’da ÇOGEP kapsamında yürütülen “Kimsesiz değilsiniz bizim için özelsiniz’’ projesi tamamlandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Kimsesiz Değilsiniz Bizim İçin Özelsiniz” projesinin kapanış töreni, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda gerçekleştirildi.

Programa Vali Sayın İbrahim Akın, Selçuk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek, teşkilat mensuplarımız, öğretmenler, aileler ve çok sayıda öğrencimiz katıldı.

İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, projenin gençleri toplumsal risklerden koruyarak güvenli yaşam becerileri kazandırmayı amaçladığını belirterek, 26 Mart 2025'te başlayan çalışmalarla 77 kursiyere eğitim verildiğini ve toplamda 20.377 kişiye ulaşıldığını ifade etti. Yüksek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimize huzurlu bir Konya ve huzurlu bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Hayat mücadelenizde Konya Emniyet Ailesi olarak daima yanınızdayız.” dedi.

Vali İbrahim Akın ise 2025'in "aile yılı” ilan edilmesiyle sorumluluğun daha da arttığını dile getirerek, projenin devlet kurumlarının iş birliğiyle gençlere güven ve özgüven kazandıran önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. "Gençlerin hayatına dokunmak, şehrin geleceğine dokunmaktır.” ifadelerini kullanan Vali Akın, faaliyetlerin kültürel, sanatsal ve sosyal gelişime önemli katkı sunduğunu söyledi.

Program; tiyatro, müzik ve şiir gösterileri ile dereceye giren öğrencilere ödüllerin ve kursiyerlere sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi.

(Cumali Özer)