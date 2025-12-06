GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
GÜNCEL Haberleri

Baltayla öldürdüğü eşini evinin banyosuna gömdü

Baltayla öldürdüğü eşini evinin banyosuna gömdü
Hatay’da baltayla öldürdüğü 61 yaşındaki eşini evinin banyosuna kazdığı çukura gömen 77 yaşındaki şahıs, suçunu itiraf ederek gözaltına alındı.

Olay; Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S. isimli eşini baltayla baş kısmına vurarak öldürdü. Kadından haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Eve giden ve şahsa kadını soran jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yaşlı adam eşini öldürdüğünü ve banyoya açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti.

Eşini öldüren Bekir S. gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Öte yandan şahsın öldürdüğü Meliha S. ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER