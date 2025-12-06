Bakan Kurum tarih verdi! 500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin, “10 Kasım’da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık’ta çekeceğiz.“ dedi.

Kurum, merkez Antakya ilçesindeki Emek-Aksaray Mahallesi'nde yaptığı basın açıklamasında, bulundukları mahallenin Hataylıların kalbinde çok özel ve ayrı anlamı olduğunu söyledi.

Emek-Aksaray Mahallesi'nde depremde çok büyük yıkım yaşadığını hatırlatan Kurum, "Öyle ki enkazlar kalktıktan sonra bölgeye gelen vatandaşlarımız eski evlerinin yerlerini bulmakta dahi zorlanıyorlardı. O günleri burada, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte yaşamış biri olarak, şunu büyük bir gönül huzuruyla ifade etmek isterim ki o hüzünle baktığımız yerleri, şimdi yeşil alanlarıyla, park ve bahçeleriyle düzenlenmiş huzurlu ve güvenli yuvalarla doldurduk." diye konuştu.

Kurum, bulundukları mahallenin eski ve yeni fotoğraflarını göstererek, geldiği noktayı anlattı.

6 bin konut ve 655 iş yeri inşa ettikleri Emek-Aksaray Mahallesi'nin bu haliyle modern, sağlıklı ve güvenli bir mahalleye dönüştüğünü vurgulayan Kurum, şunları kaydetti.

"Bu emeğimizin, alın terinin buradaki çalışmanın, gayretin ürünü, işte bu depremzede kardeşlerimizin, buradaki bütün ekibimizin emeği. Hamdolsun burada milletimiz huzur, güven içerisinde oturmaya başlayacak. Bugün Hatay'ın hangi mahallesine, sokağına gitseniz bu manzarayla hamdolsun artık karşılayabiliyorsunuz. O gün enkazların arasından çıkan umut, bugün yeşerdi, filizlendi, büyük bir çınara dönüştü ve hamdolsun burada konutlarımız, binalarımız yükseldi. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu mahalle artık buradan Cumhuriyet Caddesi'ne, 75. Yıl Bulvarı'na, oradan Atatürk Caddesi'ne bağlanan ve kaldırımında huzurla, güvenle yürüneceği, burada milletimizin aileleriyle hoş vakit geçireceği bir mekan olarak milletimizin hizmetine sunuldu."

Bakan Kurum, Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerden sonra devlet-millet el ele vererek yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucunda kentin asrın inşasının adeta kalbi olduğunu ifade etti.

Saatte 23, günde 550 konut

Depremin ilk anından itibaren şehrin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saatte 23, günde 550 konut üreterek, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliğini yürütüyoruz. Hamdolsun, ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde, bugün 11 ilimizin tamamında artık neredeyse tüm evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Son anahtarları burada kardeşlerimize teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman'da, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 6 Şubat'ta, o hüzünlü günden artık evlerini aldığı, vatandaşlarımızın büyük bir mutlulukla, heyecanla yuvalarına kavuştuğu bir günü hep birlikte yaşadık ve 350 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahipleriyle buluşturduk."

Bakan Kurum, Hatay'da da bugüne kadar 98 bin konut ve iş yerini teslim ettikleri bilgisini verdi.

Hatay Kumlu'da, Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurduklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Bu da çok önemli, hem kırsal kalkınmayı sağlamak hem istihdamı, üretimi, yerelde de Hataylıların huzurla, mutlulukla yaşayacakları yeni bir uydu kenti Hatay'ımıza armağan ettik. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya'daki 21 mahallede yaşayan vatandaşlarımız için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evini inşa ettik. Bununla beraber Antakya Dikmece'de 5 milyon metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük 3'üncü şantiyesinde 14 bin 500 konutumuzda artık sona geldik." ifadelerini kullandı.Kurum, bu ay sonunda da Hatay'da 153 bin konutun tamamını afetzedelere teslim edeceklerini, buradaki sözlerini de tamamen yerine getirmiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 27 Aralık'ta son anahtar teslim törenini büyük bir gurur ve huzurla yapacaklarının müjdesini veren Kurum, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıl sonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzdan daha da fazlasını burada hak sahiplerine teslim ediyor olacağız." dedi.

"Habib-i Neccar Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik"

Kurum, bu rakamların, mimarından mühendisine, işçisinden emekçisine kadar uzanan insanüstü bir gayretin sonucu olduğunun altını çizdi.

Bu başarıyı sadece konutlarla sınırlı tutmadıklarını aynı zamanda sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda da aynı hızla ilerlemeye gayret gösterdiklerine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"11 ilimizi meydanlarıyla, camileriyle, okullarıyla, parklarıyla burada bütüncül, stratejik ve tarihe vefalı bir şehircilik vizyonuyla ayağa kaldırıyoruz. Biliyorsunuz, İskenderun'da çok örnek bir çevre düzenleme projesini hayata geçirdik ve İskenderun Sahil Yolu Projemizi ve çevresini yenileyerek Hataylı hemşerilerimize armağan ettik. Hatay'ın simgesi olan tarihi Uzun Çarşı'yı, Atatürk Caddesi'ni, Kemalpaşa Caddesi'ni ve burada dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni de yeniden o eski, ihtişamlı günlerine kavuşturuyoruz. Yine tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasında yapılan yapıları da ihya çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan yine etrafıyla, oradaki tarihi mekanlarıyla burada ezan seslerini yeniden duyacağımız camimizi ibadete açmış olacağız."

Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 440 bin sayısına ulaşıldı

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki hedeflerini gerçekleştirmekle yetinmediklerinin vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim milletimize olan sevdamız da bu sevdanın gereği olan hizmetlerimiz de asla ve asla bitmez. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlattığımız yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. 10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz. Evlerimizin yapımına hızlı bir şekilde deprem bölgesinde, burada, 11 ilde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde 600 bin konutun nasıl inşasını başlattıysak, 500 bin sosyal konut projemizi de aynı anlayışla, kararlıkla yürüteceğiz."

Proje kapsamında deprem bölgesindeki illeri ayrıcalıklı tutarak, bu illere daha fazla kontenjan ayırdıklarını belirten Kurum, Hatay merkez Antakya ve Defne'de 6 bin 800, Hassa'da 1500, İskenderun'da 1354, Reyhanlı'da 750, Kırıkhan'da 600 olmak üzere 15 ilçede 13 bin 289 sosyal konut inşa edileceğini dile getirdi.

Kurum, evi olmayan, dar gelirli vatandaşların aidatın bile altında taksitlerle ev sahibi olacağını ifade etti.

"Sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız"

Bakan Kurum, büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarih boyunca görmediği bir felaketin yaralarını en kısa süre içerisinde sardığını, bunu da milletiyle el ele vererek başardığını belirtti.

Artık tüm dünyanın, "Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye, deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır, bunu da güçlü bir liderlik, stratejik bir vizyon ve yüksek bir gayret sayesinde başarmıştır." gerçeğini gördüğünü ve kabul ettiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Ben, kalbi deprem bölgesiyle atan herkesin, bu millete karşı sorumluluk hissi taşıyan tüm kalplerin, bu gurur ve mutluluğa ortak olmasını rica ediyorum. İnşallah sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 11 ilimiz, Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu en güzel şekilde temsil eden, iklim dostu ve dirençli şehirler olarak, geleceğe, çocuklarımıza, gençlerimize çok daha emin adımlarla yürüyecek."

Açıklamalarının ardından Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, mahalleyi gezdi.

Bakan Kurum'a programında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

Kaynak: AA