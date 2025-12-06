GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Konya’da trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

Beyşehir-Antalya kara yolunda kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Öte yandan ilçe merkezinde otomobil, motosiklet ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.

Beyşehir-Konya kara yolu Doğanbey Mahallesi yol ayrımı yakınlarında da iki aracın karıştığı kazada 2 kişinin, Beyşehir-Konya kara yolunun 35. kilometresinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

