Konya’da trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Beyşehir-Antalya kara yolunda kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Öte yandan ilçe merkezinde otomobil, motosiklet ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.
Beyşehir-Konya kara yolu Doğanbey Mahallesi yol ayrımı yakınlarında da iki aracın karıştığı kazada 2 kişinin, Beyşehir-Konya kara yolunun 35. kilometresinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA