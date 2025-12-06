Konya’ya bir uyarıda AKOM’dan! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor! Bir anda bastıracak

Meteorolojiden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından da Konya’ya bir uyarı geldi. Meteoroloji’den alınan güncel verilere göre Konya’da çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer kar yağışı etkili olacak. Konya’da sağanak yağış ne zaman, Konya’da sağanak kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Konya'da beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kar yağışı öncesinde uyarılar peş peşe yapılıyor. Saatlerce sürmesi beklenen sağanak yağışın 31 ilçede etkili olması tahmin ediliyor. Konya'da sağanak yağış ne zaman, Konya'ya yağış ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kar yağışı etkili olacak? İşte ayrıntılar ve AKOM'dan yapılan önemli uyarı.. AKOM UYARDI! Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda sağanak ve kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, Konya genelinde aralıklı sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, yüksek kesimlerde kar yağışının da görülebileceği ifade edildi. KONYA'DA O TARİH ARALIĞINA DİKKAT: KUVVETLİ GELİYOR! 6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar günleri Konya genelinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmasında fayda var. YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR AKOM'un yaptığı açıklamada, özellikle kentin yüksek rakımlı bölgelerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği belirtildi. AKOM paylaşımında; "Yer Yer Sağanak Yağış Bekleniyor! 6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar günleri Konya genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Meteorolojik koşullara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önemle rica olunur.'' İfadelerini kullandı. (Berna Ata)

