UCLG Başkanı Altay UCLG Mercociudades Zirvesi’ne katıldı

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG’nin Latin Amerika yerel yönetimler ağı olan Mercociudades Zirvesi’ne katıldı. Brezilya’da düzenlenen zirvede konuşan Başkan Altay, “Gezegenimizin geleceği için dayanıklı ekonomik modelleri geliştirmeye, kapsayıcı kent politikalarını desteklemeye, iklim uyumu stratejilerini güçlendirmeye, katılımcı yönetişim anlayışını yaygınlaştırmaya ve barış odaklı şehir diplomasisini ilerletmeye kararlıyız. Yerel yönetimlerin öncü rolünün her geçen gün güçlendiği bu dönemde, UCLG’nin yeni dönemde güçlü, kapsayıcı, vizyoner ve etkili bir liderlikle temsil edilmesi hepimiz açısından büyük bir önem taşımaktadır” dedi. Zirve kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı ve zirveye katılan liderlerle de bir araya gelen Başkan Altay, yaptığı görüşmelerde, daha adil ve daha yaşanabilir şehirler inşa etmek için kararlı oldukları vurgusunda bulundu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Mercociudades Zirvesi'ne katıldı.

UCLG'nin Latin Amerika yerel yönetimlerinin ağı olan Mercociudades'in yıllık toplantısı olan Mercociudades Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki Niterói kentinde 30'uncu kez düzenlendi.

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Dayanıklı, Huzurlu ve Sürdürülebilir Şehirlere Giden Yollar” temasıyla düzenlenen 30. Mercociudades Zirvesi'ne katılarak Latin Amerika ülkelerinden belediye başkanları ile yerel ve bölgesel liderlerle bir araya geldi.

SICAK EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Programda konuşan Başkan Altay, güzel ve sıcak ev sahipliği dolayısıyla Niterói Belediye Başkanı ve Mercociudades Başkan Yardımcısı Rodrigo Neves'e, Genel Sekreter Lorenzo Lautaro'ya ve organizasyonun ortaya çıkmasında emek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

"BREZİLYA'DAN DEVRALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Başkan Altay, bu yıl Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin (COP30), önemli çıktılarından birinin de COP31'in Türkiye'nin dönem başkanlığında ve ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine yönelik alınan karar olduğunu vurgulayarak, "Bu karar, bizler için ayrı bir anlam taşımakta; Brezilya'dan devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak ve yerel yönetimlerin iklim eylemlerine katkı sunmaya devam etmek konusunda kararlılığımızı güçlendirmektedir” dedi.

"BARIŞ ODAKLI ŞEHİR DİPLOMASİSİNİ İLERLETMEYE KARARLIYIZ”

İklim meselesinin, UCLG için kritik bir öncelik olmaya devam ettiğine değinen Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gezegenimizin geleceği için dayanıklı ekonomik modelleri geliştirmeye, kapsayıcı kent politikalarını desteklemeye, iklim uyumu stratejilerini güçlendirmeye, katılımcı yönetişim anlayışını yaygınlaştırmaya ve barış odaklı şehir diplomasisini ilerletmeye kararlıyız. Bu nedenle teşkilatımızı güçlendirecek her türlü adım bizler için çok kıymetli. UCLG Latin Amerika'nın önemli şehirlerden birisi olan Brezilya'nın ve Mercociudades'in tecrübelerinden faydalanmamız gerekmektedir. Ayrıca, 2026–2029 dönemi için belirlenecek UCLG yönetim organlarında bölge teşkilatlarımızın rolünün ne kadar kritik olduğunu vurgulamak isterim. UCLG'nin küresel bir liderlik misyonu varsa, bu misyonun temelinde bölgelerin güçlü katılımı, temsil adaleti ve şehirlerimizin gerçek ihtiyaçlarını yansıtan demokratik mekanizmalar yatmaktadır. Mercociudades'in bu süreçte oynayacağı rolün UCLG'nin geleceğini, vizyonunu ve küresel etkisini belirlemede çok önemli olduğuna inanıyorum.”

"UCLG'NİN YENİ DÖNEMDE GÜÇLÜ, KAPSAYICI, VİZYONER VE ETKİLİ BİR LİDERLİKLE TEMSİL EDİLMESİ HEPİMİZ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

"Güçlü şehirler güçlü bölgeleri; güçlü bölgeler ise daha barışçıl, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir bir dünyayı mümkün kılar” diyen Başkan Altay, "Yerel yönetimlerin öncü rolünün her geçen gün güçlendiği bu dönemde, UCLG'nin de yeni dönemde güçlü, kapsayıcı, vizyoner ve etkili bir liderlikle temsil edilmesi hepimiz açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz her temas, her fikir alışverişi ve attığımız her adım, sadece kendi şehirlerimizin değil, hep birlikte kurmakta olduğumuz ortak geleceğin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Sizlerin enerjisi, kararlılığı ve vizyonu bizlere güç veriyor; geleceğe dair umutlarımızı tazeliyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BAŞKAN ALTAY BREZİLYA DIŞİŞLERİ BAKANI VİEİRA İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Altay, zirve kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve zirveye katılan liderlerle de bir araya geldi. Başkan Altay yaptığı görüşmelerde, daha adil ve daha yaşanabilir şehirler inşa etmek için kararlı oldukları vurgusunda bulundu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu