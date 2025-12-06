GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,48
EURO
49,42
STERLİN
56,75
GRAM
5.807,38
ÇEYREK
9.550,68
YARIM ALTIN
19.006,24
CUMHURİYET ALTINI
37.892,24
KONYA Haberleri

Konya “Huzur Vakti’’ temasıyla 500 bin ziyaretçiyi ağırlayacak

Konya “Huzur Vakti’’ temasıyla 500 bin ziyaretçiyi ağırlayacak
Konya’da Mevlana’yı anma törenleri 7 Aralık günü ’Huzur Vakti’ temasıyla başlıyor. Mevlana’nın huzurunda kente gelecek misafirleri ağırlayacaklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Fikret Fidan, ’’Hz. Mevlana’nın 752’nci Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 2025 Aralık ayı sonuna kadar 500 bini aşkın kişinin bu manevi atmosferin ziyaret etmesini tahmin etmekteyiz. Bu seneki mottomuz olan ‘Huzur Vakti’ temasının bu manevi atmosferden, tüm dünyada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırılmasını, huzura ermesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum’’ dedi.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarında yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da yaşamını yitirdi.

Ölümü yeniden doğuş, sevdiğine, Allah'a kavuşmak olarak kabul eden Mevlana, yaşamını yitirdiği güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği için Mevlevilik'te, o gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor.

Bu yıl düzenlenecek 'Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek.

Bu yıl ‘Huzur Vakti' temasıyla düzenlenecek törenlerde, kente gelen misafirler gün boyunca sürecek etkinliklerde ağırlanacak.

500 BİNİ AŞKIN MİSAFİR BEKLENİYOR

‘Huzur Vakti' temasıyla tüm dünyada yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını temenni ettiklerini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Fikret Fidan, "Sema törenleri için özel inşa edilmiş, dünyanın en büyük sema salonlarından birine sahip Mevlana Kültür Merkezi'nde icra edilecek. Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi, Sultan Vedat Salonu, Mevlana Müzesi önünde kurulan çadırda ‘Türbe Önü Buluşmaları' icra edilecek. Toplama bakılırsa 15 sema mukabelesi, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, selsebil konserleri, mesnevi sohbetleri, sergiler ve birbirinden değerli sanatçılarımızın katılımlarıyla etkinlikler düzenlenecektir. Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 2025 Aralık ayı sonuna kadar 500 bini aşkın kişinin bu manevi atmosferin ziyaret etmesini tahmin etmekteyiz. Bu seneki mottomuz olan ‘Huzur Vakti' temasının bu manevi atmosferden, tüm dünyada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırılmasını, huzura ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum'' dedi.

Kaynak: DHA

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER