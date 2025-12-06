Konya’da online spor kayıtları başlıyor! Son gün 19 Aralık
- Güncelleme Tarihi:
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla pandemi döneminden bu yana sürdürdüğü Türkiye’nin en kapsamlı kişiye özel online spor eğitimlerinde 15. dönem kayıtları için geri sayım başladı. Online Spor’a katılmak isteyenler için kayıtlar, 8 Aralık 2025 tarihinde www.sporkonya.com.tr adresinden alınacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminden bu yana sürdürülen online spor eğitimlerinde yeni dönem heyecanı başlıyor.
Başta Konya olmak üzere Türkiye genelinden ve yurt dışından çok sayıda sporseverin sporla iç içe olduğu online spor uygulamasında yeni dönem için kayıt başvuruları 8-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.
HER DÖNEM 3 BİN KİŞİ BİRE BİR EĞİTİM ALIYOR
Kadınlara özel 15'er kişilik gruplarda, 40'ar dakikalık seans dilimleri ile haftanın 6 günü 09.00-22.40 saatleri arasında, alanlarında uzman 27 spor eğitmeni, 2 doğum pilatesi eğitmeni, 3 klinik pilatesi eğitmeni ve 6 diyetisyen ile her dönem 3 bin kişiye hizmet veriliyor.
DERSLER 22 ARALIK'TA BAŞLAYACAK
Kişiye özel online spor faaliyetinde dersler 22 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Kişiler vücut kitle indeksi ve yaşa göre ayrılarak ihtiyaçlara göre gruplar oluşturulacak.
"Sporkonya.com.tr” internet adresi içine entegre edilen ve özel geliştirilen yazılım sayesinde eğitmenin tüm üyeleri gördüğü, üyelerin ise sadece eğitmeni gördüğü video konferanslı sistem ile eğitim verilecek.
Sporseverler spor faaliyetlerinin yanında randevulu ve kişiye özel online diyetisyen hizmeti de alabiliyor.
Online Spor'a katılmak isteyenler 19 Aralık tarihine kadar www.sporkonya.com.tr adresinden kayıt yaptırarak sisteme dahil olabilecek.
