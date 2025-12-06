GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DMM: MKE arazisinin devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği iddiası yalan

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunun, Antalya Pil Fabrikası arazisini geri istediği ve fabrikanın devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği“ iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Belediye, CHP'ye geçince MKE'nin Antalya Pil Fabrikası arazisini geri istediği ve fabrikanın devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği" iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"Makine ve Kimya Endüstrisine (MKE) ait Antalya Pil Fabrikası arazisi, millet bahçesi yapılmak üzere 2022 yılında Hazine adına tescil edilmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kepez Belediyesine tahsis edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, devir protokolünde millet bahçesinin 2 yıl içinde tamamlanması ve MKE'ye devredilen araziye karşılık başka bir arazinin tahsisi şartlarının yer aldığı, bu koşulların 2 yıl içinde sağlanmaması halinde protokolün ve tahsisin geçersiz olacağının hükme bağlandığı kaydedildi.

Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen koşullar sağlanmadığı için tahsisin iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının oluru doğrultusunda arazi MKE'ye iade edilmiş, 19.09.2025 tarihinde tapu devri tamamlanmıştır. Süreç, ilgili protokol ve mevzuat çerçevesinde yürütülmüş olup herhangi bir siyasi saikle hareket edilmesi söz konusu değildir. Yerleşke içindeki 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' ise MKE tarafından kültürel miras niteliğiyle korunmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, manipülatif amaçlarla servis edilen asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

