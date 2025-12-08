Annesine şiddet uygulayan babasını darbetti

Kütahya’da A.S. (22), annesine şiddet uyguladığı iddia edilen babasını darbetti. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan baba- oğul, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Zafertepe Mahallesi Doruk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.S. (51), eşi A.S. (59) ile henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartıştı. A.S., eşi S.S.'yi darbederek, silahla tehdit etti.

O esnada, evde olan çocukları A.S., babası A.S.'yi darbetti. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan baba A.S., anne S.S. ve oğul A.S. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan baba ve oğul tedavilerinin ardından gözaltına alınarak gerekli işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Hayati tehlikesi bulanmayan anne S.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA