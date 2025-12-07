GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da yağışlı hava kazaya neden oldu: Kontrolden çıkan otomobil takla attı!

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da yağışlı hava kazaya neden oldu: Kontrolden çıkan otomobil takla attı!
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağdaş T. (23) idaresindeki 06 FDE 679 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle Yeşiltepe Mahallesi- D/750 karayolu arasında bulunan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Otomobil şarampole takla attı. Kazada sürücü T. yara almazken otomobilde yolcu olarak bulunan kardeşi Çağlayan T. (22) yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kardeş ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(Cumali Özer)

