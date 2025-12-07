Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan; “Elimizde 13 oyuncumuz var’’

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Rizespor maçının ardından konuştu. Atan, “Elimizde 12-13 oyuncumuz var. Ona rağmen performansın yüzde 100’ünü almaya çalışıyoruz” dedi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 15. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Atan, "Elimizde 12-13 oyuncumuz var. Ona rağmen performansın yüzde 100'ünü almaya çalışıyoruz” dedi.

"Çok fazla eksiğimiz var”

Rizespor maçını değerlendiren Çağdaş Atan, maça çok iyi başlayamadıklarını belirtti. Atan, "Kanat oyuncusu olmadan sahadaydık. Birebir eşleşmeyle onları durdurmaya çalıştık. İyi oynarken yediğimiz golle cezalandırıldık. Ancak ikinci yarıya iyi başladık ve hak ettiğimiz golü bulduk” dedi.

"Gençlerin performansından memnun değilim”

Kazanmak için çok fazla hamle yapamadıklarını belirten Çağdaş Atan, "Oyuna sonradan giren genç oyuncuların performansından memnun değilim. Sonuç itibariyle transfer dönemine kadar kazanabileceğimiz kadar maç kazanıp sezonun ilk yarısını kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

"Değişikliklerde zorluk yaşıyoruz”

Elindeki oyuncu havuzunun darlığından dem vuran Çağdaş Atan, "Çok fazla eksiğimiz var. Hamle yapamıyoruz. Elimizde 12-13 oyuncumuz var. Ama ona rağmen çok iyi çalışıp performanslarının yüzde yüzünü sahaya vermeye çalışıyorlar. Oyunun bazı bölümlerinde oyuncu değişiklikleriyle güçlenerek devam etmemiz gerekiyor ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Taraftar beni üzdü”

Çağdaş Atan, "Taraftar potansiyeli ya da mantalitesi destekten ziyade eleştirel yöne kaymış. Beni çok üzdü açıkçası. Benim buraya gelmemin en büyük nedenlerinden birisi Konyaspor taraftarı. Ben tamamen Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Şampiyonluk mücadelesi veya herhangi başka bir mücadele kesinlikle benim çok ilgimi çekmiyor. Ben o başarının içinde olabilirsem çok da güzel olur. Gerekirse taraftar gruplarımızla da görüşme yapabilirim, onları ziyaret edebilirim. Ama gerçekten taraftarımıza çok ihtiyacımız var” dedi. (Hasan Yıldırım)