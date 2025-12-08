GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 8 Aralık 2025 AFAD RASATHANE son depremler listesi

Antalya’da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 8 Aralık 2025 AFAD RASATHANE son depremler listesi
Antalya’da deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye’de meydana gelen son depremleri listeliyor.

Antalya'da bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremi merkez üssünü Serik ilçesi olarak açıkladı. Saat 13.21'de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4,9 olduğu bildirildi. Deprem 28,25 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre şehirlerden de hissedilen deprem, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

ANTALYA 'DA DEPREM Mİ OLDU? 

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece 03.31'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 20,75 kilometre olarak ölçülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi

