Meteoroloji yayımladı! Konya’da en çok yağış alan ilçeler listelendi

Konya genelinde etkili olan yağışların ardından Meteoroloji verilerine göre ilçe ilçe yağış miktarları açıklandı. Kentin birçok noktasında yağışlar yüksek oranlara ulaşırken, bazı bölgeler son 24 saatte yoğun yağış aldı.
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İLÇELER
Meteoroloji verilerine göre Konya'da son 24 saatte en fazla yağış alan yerler şöyle sıralandı:
Derebucak: 40,2 kg
Beyşehir / Yeşildağ Orman Sahası: 38,2 kg
Güneysınır: 31,6 kg
Taşkent / Balcılar Beldesi: 29,0 kg
Beyşehir: 23,0 kg
Hüyük: 20,7 kg
Meram / İnlice Beldesi: 20,6 kg
Bozkır / Sorkun Yaylası: 20,3 kg
Yalıhüyük: 19,4 kg
Hadim: 19,3 kg
Seydişehir: 19,2 kg
Güneysınır / Sarıhacı Köyü: 18,7 kg
Bozkır: 18,5 kg
Selçuklu / Bağrıkurt: 18,3 kg
Ahırlı: 17,4 kg
Hadim / Dedemli Dolhanlar: 16,8 kg
Karapınar: 16,8 kg
Derbent / Aladağ: 16,7 kg
Ilgın: 16,4 kg
Bozkır / Sarıoğlan Beldesi: 16,3 kg
Meram / Konya Kent Ormanı: 16,2 kg
Derbent: 15,3 kg
Ereğli: 14,2 kg
Cihanbeyli / Turanlar Köyü: 13,7 kg
Selçuklu / Sille Barajı: 13,7 kg
Çumra / Apa Barajı: 13,0 kg
Emirgazi: 12,9 kg
Taşkent: 12,7 kg
Selçuklu / Konya Havalimanı: 12,6 kg
Meram / Kayhüyük Köyü: 12,3 kg
Altınekin: 12,2 kg
Karatay / Esentepe Köyü: 12,2 kg
Halkapınar / İvriz: 11,1 kg
Doğanhisar: 10,9 kg
Cihanbeyli / Yeniceoba Beldesi: 10,6 kg
Kulu: 10,2 kg
Tuzlukçu: 10,2 kg
Konya Bölge: 10,2 kg
Çumra: 10,0 kg
Yunak: 9,6 kg
Akören: 9,0 kg
Cihanbeyli: 9,0 kg
Kadınhanı / Atlantı Beldesi: 8,7 kg
Meram / Loras Dağı: 7,1 kg
Karatay / Göçü Köyü Bozdağ: 6,9 kg
Kadınhanı / Altınova TİGEM: 6,8 kg
Çeltik: 6,3 kg
Karapınar / Sazlıpınar Köyü: 5,0 kg
Akşehir: 5,0 kg
Sarayoğlu / Gözlü TİGEM: 4,2 kg
Sarayoğlu: 3,0 kg
Kadınhanı: 2,2 kg
METEOROLOJİDEN UYARI: YER YER ETKİSİNİ SÜRDÜREBİLİR
Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
(Meltem Aslan)