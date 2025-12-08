GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Adres Konya! Adliyede görevli katip zimmetine 6,5 milyon TL geçirdi

Güncelleme Tarihi:

Adres Konya! Adliyede görevli katip zimmetine 6,5 milyon TL geçirdi
Konya’da Kulu Adliyesi’nde görevli katip Ayşe S. (45), zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi Ayşe S., iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.

Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçiren Ayşe S., bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.

Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe S., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yorumlar
  • V
    Vatandas
    46 dakika önce

    Çalan çalana, Soyan soyana....

