Konya SMMMO’da “Yapay Zekâ Denetimleri ve KURGAN’’ semineri düzenlendi

Konya SMMM Odası üyelerine ve stajyerlerine yönelik düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Oda hizmet binasında düzenlenen "Yapay Zekâ Denetimleri ve KURGAN” konulu seminerin sunumlarını Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı ve Konya Denetim Daire Başkanı Haluk Özyürek yaptı. Seminere Konya Defterdarı Yusuf Hamzaoğlu, çok sayıda oda üyesi ve stajyeri katıldı.

"Mali müşavirler risk üreten değil, riski önleyen çözüm ortağıdır”

Seminerin açış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, konuşmasına Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Konya Defterdarı, Konya Denetim Daire Başkanı, meslektaşlar ve konukları selamlayarak başladı.

Bıçakçı, vergi adaletinin güçlendirilmesi, kayıt dışılıkla ve sahte belgeyle mücadelenin, denetim süreçlerinin dijitalleşmesinin mesleğin merkezinde yer aldığını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Ekonomik faaliyetleri kayıt altına alan, bu kayıtları rapora ve beyana dönüştüren, mükellef ile devlet arasındaki köprüyü temsil eden biz mali müşavirlerin, risk üreten değil; riskleri önleyen ve yöneten çözüm ortağı olarak konumlandırılması son derece değerlidir.”

KURGAN, VEDAS ve e-İnceleme: Yapay zekâ destekli yeni denetim mimarisi

Konuşmasında, Vergi Denetim Kurulu tarafından geliştirilen KURGAN, VEDAS ve e-İnceleme gibi yeni nesil denetim sistemlerinin; sahte belge riskini daha erken tespit eden, analiz derinliğini artıran, yapay zekâ destekli karar süreçleriyle denetimi daha etkin ve izlenebilir kılan uygulamalar olduğuna değinen Bıçakçı, Konya SMMMO'nun bu dönüşüm sürecinin "doğal bir paydaşı ve sorumluluk sahibi bir meslek örgütü” olduğunu vurguladı.

Bıçakçı, Oda olarak mesleği geleceğe hazırlamak amacıyla sürekli eğitimler, mevzuat güncellemeleri, dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik programlar düzenlediklerini belirtti.

Mesleki sorunlar ve çözüm beklentileri dile getirildi

Oda Başkanı Halil Bıçakçı, seminer vesilesiyle meslek mensuplarının güncel sorun ve beklentilerini de kamuoyu ile paylaştı. Konuşmasında, meslek mensuplarının karşı karşıya olduğu ağır iş yükü, yüksek sorumluluk ve düşük ücret seviyesinin sürdürülebilir olmadığını, bunun hem haksız rekabeti artırdığını hem de kaliteyi ve vergi güvenliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ücretlerin makul ve gerçekçi bir düzeye taşınmasının, vergi güvenliğini güçlendiren bu mücadelenin başarısı için zorunlu olduğunun altını çizen Bıçakçı, e-defter beratlama cezalarında bir günlük gecikme ile aylarca gecikmenin aynı şekilde değerlendirilmesinin ve kasıt bulunmayan durumlarda dahi çok ağır yaptırımlar doğurmasının adalet duygusunu zedelediğini ifade etti. Ayrıca MASAK Şüpheli İşlem Rehberi'nde yer alan bazı soyut ve yoruma açık düzenlemelerin daha net, öngörülebilir ve uygulanabilir hâle getirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Bıçakçı, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren e-envanter uygulamasında yaşanan teknik gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan tasdik sorunlarının meslek mensubuna cezai yaptırım olarak yansıtılmasının da hakkaniyetli olmadığını dile getirdi.

Defter tutma yetkisi ve 3568 sayılı Kanun vurgusu

Bıçakçı, zaman zaman gündeme gelen, esnaf odalarına defter tutma yetkisi verilmesi veya mali müşavir olmadan beyanname düzenlenebileceği yönündeki açıklamaların; kamu maliyesi, vergi adaleti ve mesleki güvenilirlik açısından son derece sakıncalı olduğunu belirtti.

Defter tutma, kayıtların rapora ve beyana dönüştürülmesi ve tüm beyan süreçlerinin 3568 sayılı Kanun ile yalnızca mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere verilen bir yetki olduğunu hatırlatarak, bu yetkinin dağıtılmasının doğru olmadığını vurguladı.

"Dijital dönüşümü tehdit değil, fırsat olarak görüyoruz”

Konuşmasının devamında dijital dönüşüm, yapay zekâ ve uluslararası raporlama standartlarının artık mesleğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Bıçakçı, geleceğin meslek yapısının daha fazla veri analizi, danışmanlık, raporlama ve stratejik mali planlamaya odaklanacağını ifade etti.

Bu süreci tehdit değil, "mesleğin itibarını, emeğini ve gelir düzeyini güçlendirecek bir fırsat” olarak gördüklerini, yeter ki meslek mensuplarının emeğinin korunması, hukuki güvenliğin sağlanması ve kamu otoritesi ile meslek camiası arasındaki iletişimin güçlü ve samimi şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, seminerin gerçekleşmesine verdikleri destek için başta Vergi Denetim Kurulu Başkanı Sayın Muhsin Atcı ve Konya Denetim Daire Başkanı Sayın Haluk Özyürek olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek, seminerin; meslektaşlara yol gösterici, mükelleflere koruyucu, kamu maliyesine ise ufuk açıcı katkılar sağlamasını diledi.

(Cumali Özer)