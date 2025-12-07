“Go Selçuklu’’ ile Selçuklu’yu keşfetme zamanı

Selçuklu’nun tarihi ve doğal zenginlikleri artık dijital ortamda keşfedilebiliyor. Selçuklu Belediyesi’nin hayata geçirdiği Go Selçuklu platformu sayesinde ilçe, yerli ve yabancı ziyaretçilere daha yakından tanıtılıyor.

Konya'nın en büyük merkez ilçesi olan Selçuklu, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Selçuklu Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Go Selçuklu" dijital platformu sayesinde, ilçenin tarihi camilerinden müzelerine parklarından kültürel mekanlarına kadar tüm zenginlikleri artık kolayca keşfedilebiliyor.

"Selçuklu'yu Birlikte Keşfedelim" temasıyla hazırlanan Go Selçuklu sosyal medya platformu, ilçenin tarihi mirasını, doğal güzelliklerini ve modern yaşam alanlarını bir araya getirerek yerli ve yabancı ziyaretçilere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Tarihi dokusuyla büyüleyen Sille Mahallesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan dar sokakları ve taş mimarisiyle görenleri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kadim mahallenin hemen ardından, Sille'nin yüzyıllara yayılan kültürel mirasını gözler önüne seren Sille Müzesi, bölgenin inanç tarihine ışık tutan Aya Elenia Müzesi ve Sille'nin geçmişten bugüne uzanan hikâyesini etkileyici bir kurguyla aktaran Sille Zaman Müzesi, ziyaretçilere benzersiz bir kültür deneyimi sunuyor.

Doğal güzellikleriyle nefes kesen Sille Baraj Park ve Konya'nın simgelerinden biri haline gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi; Go Selçuklu platformunda tüm detaylarıyla kullanıcıların keşfine sunuluyor. Bunlarla birlikte rengarenk görüntüsüyle ziyaretçileri cezbeden Selçuklu Çiçek Bahçesi ve şehrin panoramik manzarasını ayaklar altına seren Selçuklu Seyir Tepesi de platformda öne çıkan duraklar arasında yer alıyor.

Ziyaretçilere dijital bir keşif deneyimi sunan Go Selçuklu, Selçuklu'yu daha yakından tanımak ve adım adım keşfetmek isteyen ziyaretçiler için kapsamlı ve güvenilir bir rehber niteliği taşıyor.

Başkan Pekyatırmacı," Go Selçuklu ile Selçuklumuzun çok yönlü kimliğini ve güzelliklerini tanıtmak istiyoruz"

Tarih, kültür, doğa ve modern yaşamı harmanlayan Selçuklu'nun bilinirliğini daha da arttırmak, Selçuklu Belediyesi tarafından şehre değer katan yatırımları yakından tanıtmak istediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Go Selçuklu platformu ile Selçuklumuzun sahip olduğu değerleri hemşehrilerimizin ve misafirlerin kolayca keşfedebileceği dijital bir ortamda bir araya getirdik. Selçuklumuz, binlerce yıllık tarihi geçmişiyle Anadolu'nun önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış önemli bir merkez olup, zengin tarihi, kültürel ve doğal mirasıyla öne çıkmaktadır. Go Selçuklu sayesinde bu değerlerin tamamına dair bilgi ve görsellere ulaşmak mümkün. Amacımız, Selçuklu'nun çok yönlü kimliğini, dijital ortama taşımak ziyaretçilere hem geçmişiyle hem de bugünüyle Selçuklu'yu keşfetme fırsatı sunmak. Go Selçuklu ile hem Konya'da yaşayanlar hem de şehir dışından gelen misafirler ilçemizi adım adım keyifle keşfetme fırsatı bulabiliyor" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu