Otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Ankara-Eskişehir E-90 kara yolu Polatlı ilçesi girişinde meydana geldi. Mert Özsöz idaresindeki 26 AEB 280 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 EY 473 plakalı TIR'a arkadan çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mert Özsöz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan otomobildeki sürücünün eşi İrem Özsöz ile Arif K. ve Melisa Selin K. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan İrem Özsöz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA