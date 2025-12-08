GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,57
EURO
49,55
STERLİN
56,82
GRAM
5.806,85
ÇEYREK
9.558,03
YARIM ALTIN
19.020,89
CUMHURİYET ALTINI
37.921,45
GÜNCEL Haberleri

Otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobilin aynı yöne giden TIR’a arkadan çarpıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Ankara-Eskişehir E-90 kara yolu Polatlı ilçesi girişinde meydana geldi. Mert Özsöz idaresindeki 26 AEB 280 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 EY 473 plakalı TIR'a arkadan çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mert Özsöz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan otomobildeki sürücünün eşi İrem Özsöz ile Arif K. ve Melisa Selin K. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İrem Özsöz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER