GÜNCEL Haberleri

Düğünde silahlı kavga: 4 yaralı

Düğünde silahlı kavga: 4 yaralı
Şanlıurfa’da düzenlenen bir düğünün ardından iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yapılan düğün sonrası iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kurşunların isabet ettiği Mehmet T., Mustafa T., Ali T. ve Hüseyin Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından silahı kullanan kişi ya da kişilerin kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

