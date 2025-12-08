İstanbul’da narkotik operasyonunda bir polisimiz şehit oldu
- Güncelleme Tarihi:
İstanbul Çekmeköy’de uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırganlardan biri öldürülürken ikisi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir adrese sabah 07.30 sıralarında operasyon düzenledi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği baskın sırasında, şüphelilerce evin içinden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda, Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Albayrak şehit oldu.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada, polise silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli R.A. ölü ele geçirildi. Evde bulunan diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. ise ekiplerce sağ yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Valilik, çatışmada saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki R.A.'nın öldürüldüğünü, Ç.A. ve C.A.'nın sağ ele geçirildiğini açıkladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”