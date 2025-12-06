Bakan Yumaklı: Tarımda güçlü yarınlara ulaşmasının yolu AR-GE’den ve girişimcilikten geçmektedir

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, “Bu çağda, rekabetin kazananı olan ülkeler ürettiğiyle, geliştirdiğiyle, dönüştürdüğüyle öne çıkıyor. Türkiye’nin tarımda güçlü yarınlara ulaşmasının yolu AR-GE’den ve girişimcilikten geçmektedir.“ dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2025 ve 12. GİV Girişimcilik Ödülleri" programı Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, girişimciler, yatırımcılar, üniversiteler, kamu temsilcileri ve ekosistem paydaşlarını bir araya getirdi. Ödül programına bu yıl 500'ün üzerinde başvuru yapıldı. Ön elemeyi geçen projeler etkinlik alanında stant açarak yatırımcılarla birebir görüşme ve sunum imkanı buldu.

Dereceye giren girişimcilere ödülleri programın onur konuğu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından verildi. GİV Girişimcilik Ödülleri bu yıl 11 kategoride sahiplerini buldu. Dereceye giren girişimcilere toplam 1 milyon TL ödül dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, girişimciliğin teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir şekilde geliştiği günümüzde sadece bir ticari fırsatı kovalama olgusu olmadığını, aynı zamanda bir ülkenin yükselişinin garantisi olduğunu söyledi.

Yumaklı, etkinlikte sadece bir ödül törenine değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek insanların buluşmasına tanıklık ettiklerini belirterek, bazen bir kişinin çabasının bir ülkenin kaderine dokunduğunu vurguladı.

"Savunma sanayiinde kendi teknolojisini üreten, ihracat yapan bir yapıya kavuştuk"



Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü, kararlı ve vizyoner liderliğinde son 23 yılda kurumsal, toplumsal ve zihinsel alanda başarılı bir dönüşüm sürecini hayata geçirdiğini dile getirdi.

Savunma sanayiinde kendi teknolojisini üreten, ihracat yapan bir yapıya kavuşulduğunu aktaran Yumaklı, "Köprüler, tüneller, otoyollar, hızlı trenler, şehirler arası mesafeyi kısalttı, ticareti hızlandırdı. Üniversiteler açtık, sağlık altyapısını iyileştirdik, yeniledik, geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, barajlar, sulama yatırımları, tarımsal üretimi destekleyen projeler ile Türkiye'nin dönüşümünün tarım sektöründe de kendini gösterdiğini ifade ederek, "Dünya Bankası tarımsal hasıla verilerine göre Türkiye 2002 yılında 24,5 milyar dolar ile 4'üncü sıradayken, 2024 yılı sonu itibarıyla 74 milyar dolarla Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırayı aldı." dedi.

"Tarım, küresel dünyanın ve bu dünya içinde süren varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşı olacak"



Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bugün sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinin istikrarı ve güvenliği için de güçlü bir aktör haline geldiğine işaret ederek, bunda girişimcilerin rolünün büyük olduğunu kaydetti.

Girişimcilerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli bir yapı, aynı zamanda devlet politikası haline geldiğine işaret eden Yumaklı, dünyanın çok hızlı değiştiğini, tarımın küresel dünyanın ve bu dünya içinde süren varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşı olacağını belirtti.

Dünyanın gelişimine ve değişimine şahitlik ettiklerini kaydeden Yumaklı, "Bu çağda, rekabetin kazananı olan ülkeler ürettiğiyle, geliştirdiğiyle, dönüştürdüğüyle öne çıkıyor. Türkiye'nin tarımda güçlü yarınlara ulaşmasının yolu AR-GE'den ve girişimcilikten geçmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu gerçeğin farkındayız ve elimizi taşın altına koymakla kalmıyor, bu taşları kaldırıp önünüzü açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

