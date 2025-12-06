İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kablan silah kazasında hayatını kaybetti
Muş’ta Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı yaparken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kablan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum’a uğurlandı.
Muş'un Korkut ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen silah kazasında yaşamını yitirdi. Otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Üsteğmen Kablan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Türk bayrağına sarılı şekilde İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.
TÖREN DÜZENLENDİ
Vefat eden Üsteğmen Kablan için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kablan'ın öz geçmişinin okunduğu törende dualar edildi. Törende, genç subayın eşi Elif Kablan gözyaşlarına hâkim olamazken, Muş Valisi Avni Çakır ve görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Bir çocuk babası olan Üsteğmen Kablan'ın naaşı, törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.
Törene Vali Avni Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kent protokolü, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”