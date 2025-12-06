GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
GÜNCEL Haberleri

Yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen takipli çalışma sonucu düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İncelemelerde, şüphelilere ait bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira yasa dışı bahis sitesi kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER