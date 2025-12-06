AKOM’dan uyarı: Konya’da bu yolu kullanan sürücüler dikkat!

Konya AKOM, kar yağışı nedeniyle bazı yollarda sürücüleri uyardı.
Seydişehir - Antalya Yolu / Alacabel Mevkii
Konya AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Seydişehir - Antalya Yolu'nda Alacabel Mevkii'nde kar yağışının başladığı ve etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Bozkır - Taşkent Yolu / Belpınarı Mevkii
Ayrıca Bozkır - Taşkent Yolu'nda Belpınarı Mevkii'nde de kar yağışı etkili oluyor.
Kış lastiği ve trafik kuralları uyarısı
AKOM'un uyarısında, "Bu bölgelerde kar yağışı başlamış olup etkisini sürdürmektedir. Alacabel ve Belpınarı güzergahını kullanacak sürücülerimizin kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
Vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde dikkatli sürüş yapmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıldı.
