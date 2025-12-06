GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
KONYA Haberleri

AKOM’dan uyarı: Konya’da bu yolu kullanan sürücüler dikkat!

- Güncelleme Tarihi:

AKOM’dan uyarı: Konya’da bu yolu kullanan sürücüler dikkat!

Konya AKOM, kar yağışı nedeniyle bazı yollarda sürücüleri uyardı.

Seydişehir - Antalya Yolu / Alacabel Mevkii

Konya AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Seydişehir - Antalya Yolu'nda Alacabel Mevkii'nde kar yağışının başladığı ve etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bozkır - Taşkent Yolu / Belpınarı Mevkii

Ayrıca Bozkır - Taşkent Yolu'nda Belpınarı Mevkii'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Kış lastiği ve trafik kuralları uyarısı

AKOM'un uyarısında, "Bu bölgelerde kar yağışı başlamış olup etkisini sürdürmektedir. Alacabel ve Belpınarı güzergahını kullanacak sürücülerimizin kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde dikkatli sürüş yapmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER