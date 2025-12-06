Konya’da yağış etkili oldu: 137 personel ve 49 araç sahada!

Konya'da etkili olan yağış nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri hızla sahaya indi.



137 personel ve 49 araç görev başında



Konya AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimiz genelinde etkili olan yağışta ekiplerimiz 137 personel ve 49 araç ile sahada çalışmalarına devam etmektedir" dedi.



Geniş kapsamlı müdahale



AKOM ekipleri, yağışın neden olduğu su baskınları, yol kapanmaları ve biriken sulara karşı 7/24 görev başında. Özellikle ana arterler, kavşaklar ve alt geçitlerde biriken sular süratle tahliye ediliyor.





Paylaşılan görüntülerde, AKOM ekiplerinin çeşitmi noktalarda tankerler, yol süpürme araçları ve diğer iş makineleriyle müdahale ettiği görülüyor. Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat etmesi için yollardaki su birikintilerini temizliyor.



Çalışmalar devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi AKOM ekipleri, yağışın etkisini gösterdiği tüm bölgelerde kesintisiz çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi