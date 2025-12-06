GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix’si: Sezon Finali Detayları!

Formula 1'de 2025 sezonunun final yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, şampiyonluk heyecanıyla motor sporları tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

İşte Yas Marina Pisti'ndeki büyük yarışa dair tüm bilgiler:

Abu Dabi GP Yarış Saati ve Tarihi

Sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, Türkiye saatiyle Pazar günü gerçekleşecektir:

Tarih: 7 Aralık 2025 Pazar

Saat: 16.00

Pist: Yas Marina Pisti (5,2 km)

Yarış Hangi Kanalda Yayınlanacak

Türkiye'deki Formula 1 tutkunları, antrenman seanslarından yarışa kadar tüm aksiyonu iki farklı platform üzerinden canlı olarak takip edebilir:

TV Yayını: beIN SPORTS (Yayın genellikle beIN SPORTS 4 kanalından yapılmaktadır.)

Dijital Platform: F1 TV

Sıralama Turları Sonuçları 

Dün (6 Aralık Cumartesi) yapılan sıralama turlarında pilotların elde ettiği dereceler ve ilk 5 sıralaması şu şekildedir:

Sıra Pilot
1. M. Verstappen (Red Bull)
2. L. Norris (McLaren)
3. O. Piastri (McLaren)
4. G. Russell (Mercedes)
5. C. Leclerc (Ferrari)

Kaynak: Haber Merkezi

