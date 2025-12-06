GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

MasterChef Türkiye 2025’in ŞAMPİYONU! Büyük Final Bu Akşam

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda finale sayılı günler kala, ikinci finalist de belirlendi. 5 Aralık Cuma akşamı gerçekleşen zorlu etapta Sezer, finale adını yazdırarak Özkan’ın rakibi oldu. İki isim, 6 Aralık Cumartesi akşamı canlı yayında şampiyonluk için karşı karşıya geliyor.

MasterChef 2025 maratonu büyük finalle sona eriyor. İlk finalist Özkan'ın ardından, 5 Aralık Cuma akşamı gerçekleşen ikinci finalist turunda Hakan, Çağatay ve Sezer mutfakta ter döktü.

İkinci Finalist Sezer Seçildi

Gecenin sonunda jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmesiyle ikinci finalist olarak Sezer seçildi. Böylece, büyük finalde mücadele edecek iki isim; Özkan ve Sezer olarak kesinleşti.

Canlı Final Başladı: İlk Tur Berabere

Büyük final, 6 Aralık Cumartesi akşamı canlı olarak yayınlanmaya başladı. Şampiyonluk için hünerlerini sergileyen ikili arasındaki mücadelenin ilk etabı, Türk mutfağı tabaklarıyla yapıldı.

İlk turda Özkan ve Sezer, şeflerden toplamda 21'er puan aldı.

İlk tur berabere sona ererken, ikinci turda alınan puanların zarflara konularak canlı yayında açıklanacağı belirtildi.

Final Menüleri: Uluslararası Lezzetler Yarışıyor

Türk Mutfağı'nın ardından uluslararası menülerle şampiyonluk için mücadele ediyorlar.

Özkan'ın Final Menüsü:

Türk mutfağı turunda midye pilaki, ana yemekte kuzu ve lahana sarma, tatlı olarak da sütlacı dondurma ve sufle olarak vereceği sahlepi yapacağını belirtmişti.

Uluslararası menüde ise deniz mahsulleri ve topraktan yola çıktı.

Sezer'in Final Menüsü:

Türk mutfağı turunda çiğ köfte ile başlayıp, İskender yorumu ve en sona aşure ile final tabağını yapacağını açıklamıştı.

Uluslararası menüsünü ise deniz ürünleri odaklı hazırladı. 

Eski Şampiyon Serhat Doğramacı'dan Michelin Gururu

Final heyecanına, geçmiş MasterChef şampiyonları ve öne çıkan yarışmacılar da stüdyodan eşlik etti.

Geçmiş yıllarda şampiyon olan Serhat Doğramacı'nın Michelin Yıldızı aldığı duyuruldu. 

Kaynak: Haber Merkezi

