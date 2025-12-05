Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası neden açılmıyor? Ziraat Bankası uygulamadan neden atıyor?

5 Aralık 2025 itibarıyla bazı kullanıcılar Ziraat Bankası internet bankacılığı, mobil uygulama ve işlem ekranlarında yavaşlama, giriş yapılamaması ve uygulamadan aniden atma sorunları yaşadığını bildiriyor. Zaman zaman artan kullanıcı raporları, Ziraat Bankası tarafında geçici erişim problemleri olabileceğine işaret ediyor.

Ziraat Bankası çöktü mü?

Ziraat Bankası'nda geniş çaplı bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama yok. Ancak kullanıcıların mobil uygulamaya giriş yapamaması, sayfaların açılmaması ve işlemlerin tamamlanmaması gibi şikâyetleri, sistemde kısmi veya anlık bir yoğunluk yaşandığını gösteriyor. Sorun bazı bölgelerde görülürken bazı kullanıcılar sorunsuz erişebiliyor; bu da problemin bölgesel olabileceğini düşündürüyor.

Ziraat Bankası neden açılmıyor?

Mobil uygulama veya internet bankacılığına erişilememesi genellikle:

Anlık sistem yoğunluğu

Banka sunucularındaki gecikme

Operatör kaynaklı internet yavaşlığı

DNS yönlendirme problemleri

Doğrulama ekranlarının yüklenmemesi

gibi nedenlerle ortaya çıkar.

Bugün yaşanan şikâyetlerde uygulamanın açılmaması çoğunlukla sunucu kutupları arasında yaşanan gecikme ve sistem yoğunluğu ile ilişkilendiriliyor.

Ziraat Bankası uygulamadan neden atıyor?

Kullanıcıların uygulamadan aniden atılması (çökme/crash) genellikle:

Uygulamanın önbellek hatası

Yoğunluk nedeniyle oturum yenileme sorunları

Telefonun tarih–saat senkronizasyon hatası

Eski sürüm Ziraat Mobil kullanımı

Sunucuya bağlanma isteğinin zaman aşımına uğraması

gibi durumlardan kaynaklanır. Bugünkü kısmi erişim sorunu nedeniyle uygulamadan atılma hatalarının artmış olması normaldir.

Geçici çözüm önerileri:

Uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açmak, farklı bir internet ağıyla denemek, telefonu yeniden başlatmak ve uygulama güncellemesini kontrol etmek sorunu azaltabilir. Ancak sorun banka taraflıysa düzelme sistemin normale dönmesiyle gerçekleşir.

Kaynak: Haber Merkezi