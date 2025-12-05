GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası neden açılmıyor? Ziraat Bankası uygulamadan neden atıyor?

Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Bankası neden açılmıyor? Ziraat Bankası uygulamadan neden atıyor?

5 Aralık 2025 itibarıyla bazı kullanıcılar Ziraat Bankası internet bankacılığı, mobil uygulama ve işlem ekranlarında yavaşlama, giriş yapılamaması ve uygulamadan aniden atma sorunları yaşadığını bildiriyor. Zaman zaman artan kullanıcı raporları, Ziraat Bankası tarafında geçici erişim problemleri olabileceğine işaret ediyor.

Ziraat Bankası çöktü mü?

Ziraat Bankası'nda geniş çaplı bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama yok. Ancak kullanıcıların mobil uygulamaya giriş yapamaması, sayfaların açılmaması ve işlemlerin tamamlanmaması gibi şikâyetleri, sistemde kısmi veya anlık bir yoğunluk yaşandığını gösteriyor. Sorun bazı bölgelerde görülürken bazı kullanıcılar sorunsuz erişebiliyor; bu da problemin bölgesel olabileceğini düşündürüyor.

Ziraat Bankası neden açılmıyor?

Mobil uygulama veya internet bankacılığına erişilememesi genellikle:

  • Anlık sistem yoğunluğu

  • Banka sunucularındaki gecikme

  • Operatör kaynaklı internet yavaşlığı

  • DNS yönlendirme problemleri

  • Doğrulama ekranlarının yüklenmemesi

gibi nedenlerle ortaya çıkar.
Bugün yaşanan şikâyetlerde uygulamanın açılmaması çoğunlukla sunucu kutupları arasında yaşanan gecikme ve sistem yoğunluğu ile ilişkilendiriliyor.

Ziraat Bankası uygulamadan neden atıyor?

Kullanıcıların uygulamadan aniden atılması (çökme/crash) genellikle:

  • Uygulamanın önbellek hatası

  • Yoğunluk nedeniyle oturum yenileme sorunları

  • Telefonun tarih–saat senkronizasyon hatası

  • Eski sürüm Ziraat Mobil kullanımı

  • Sunucuya bağlanma isteğinin zaman aşımına uğraması

gibi durumlardan kaynaklanır. Bugünkü kısmi erişim sorunu nedeniyle uygulamadan atılma hatalarının artmış olması normaldir.

Geçici çözüm önerileri:
Uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açmak, farklı bir internet ağıyla denemek, telefonu yeniden başlatmak ve uygulama güncellemesini kontrol etmek sorunu azaltabilir. Ancak sorun banka taraflıysa düzelme sistemin normale dönmesiyle gerçekleşir.

Kaynak: Haber Merkezi

