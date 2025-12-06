GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
SPOR Haberleri

TOD TV Frekansı Var mı, Televizyonda Nasıl İzlenir? İşte Tüm Detaylar!

TOD TV Frekansı Var mı, Televizyonda Nasıl İzlenir? İşte Tüm Detaylar!

beIN Media Group tarafından kurulan dijital içerik platformu TOD TV hakkında merak edilenler, özellikle televizyonda frekansının olup olmadığı sorusunun cevabı aşağıdadır.

TOD TV Nedir ve Frekansı Var Mı?

TOD TV Nedir? TOD TV, beIN Media Group'a ait, Netflix, Exxen gibi platformlara benzer bir dijital içerik platformudur. Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, dizi, film ve belgesel gibi geniş bir içerik yelpazesi sunar.

Frekansı Var Mı? Hayır, TOD TV'nin frekansı yoktur ve televizyonda ayrı bir kanalı (Show TV, Kanal D gibi) bulunmamaktadır. TOD TV, tamamen internet tabanlı bir platformdur.

TOD TV Televizyonda Nasıl İzlenir?

TOD TV, dijital bir platform olmasına rağmen, internet bağlantısı olan Smart TV'ler veya harici cihazlar aracılığıyla televizyon ekranında izlenebilir:

Smart TV Uygulaması: Akıllı televizyonunuzun (Samsung, LG, Android TV vb.) uygulama mağazasından TOD TV uygulamasını indirerek.

Yansıtma (Cast/AirPlay): Telefon veya bilgisayarınızdaki görüntüyü Google Chromecast, Apple TV veya benzeri cihazlar aracılığıyla televizyona yansıtarak.

Harici Cihazlar: Bilgisayarınızı veya uyumlu medya oynatıcı cihazlarınızı (örneğin HDMI kablosu ile) televizyona bağlayarak.

Özet

TOD TV Nedir?

beIN Media Group'a ait bir dijital içerik platformudur.

Frekansı Var Mı?

Hayır, dijital platform olduğu için frekansı yoktur.
 
Televizyonda

Kanalı Var Mı? Hayır, ayrı bir TV kanalı yoktur.
 
Nasıl İzlenir?

İnternet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden, aktif abonelikle (Smart TV uygulaması dahil) izlenir.
 

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER