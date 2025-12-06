A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.
Bizim Çocukların 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde grup aşamasındaki maç takvimi belli oldu:
Avustralya - Türkiye:13 Haziran - 07.00
Türkiye - Paraguay: 19 Haziran - 07.00
Türkiye - ABD:25 Haziran - 05.00
Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart'ta
İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.
Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi