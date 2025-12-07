Konya’da Şeb-i Arus Anma Törenleri’nde Sema Gösterisi mest etti

Anma Törenlerinin ilk gününde “Huzur Vakti Yürüyüşü“ ile başlayan etkinlikler, Mevlâna Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlevi Ayin-i Şerifi programı ile devam etti.

Vali İbrahim Akın, Hazreti Mevlâna'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin açılış programında yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm katılımcıları sevgi, saygı ve muhabbetle selamladı.

Vali Akın, Hazreti Mevlâna'nın yalnızca Türk-İslam medeniyetinin değil, tüm insanlığın ortak değerlerinden biri hâline geldiğini vurgulayarak,” Cenab-ı Hakk'ın ve peygamber efendimizin yolunda, yüzünü daima insanlığa dönen bir mutasavvıf olan hazreti Mevlana'nın muhabbet dili, bütün insanların gönlüne ulaşır. Bizler de Mevlana'nın çağrısına kulak vererek diyoruz ki: ‘gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır.'” İfadelerini kullandı.

Bu yılın teması olan "Huzur Vakti”nin medeniyet tasavvurunun temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Akın, "Zira bizim irfan geleneğimizde huzur; insanın iç dünyasında başladığı gibi, ailede ve toplumda merhamet ve güven duygusuyla tahkim edilir. Evrensel anlamda ise huzur; kültürleri birbirinden ayıran çizgileri birleştiren, insanı insanla buluşturan, coğrafyaları değil kalpleri yakınlaştıran bir köprüdür. Bugün savaşlar, göçler, yoksulluk ve zulüm sebebiyle sarsılan küresel düzende huzur, tüm insanlığın müşterek ihtiyacı ve ortak arayışıdır. Mevlana'nın çağrısı, tam da bu noktada, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanlığa yönelen bir davettir: kendi kalbini ihya etmeden dünyayı imar edemeyeceğini hatırlatan, iç barış olmadan kalıcı küresel barışın mümkün olmadığını söyleyen bir davet.” şeklinde konuştu

"Âlimin ölümü âlemin ölümüdür” anlayışını hatırlatan Vali Akın, Hazreti Mevlâna'nın hem büyük bir âlim hem de zamanları aşan bir mana denizi olduğunu vurgulayarak, Mevlâna'yı anmanın insanlığın ortak vicdanını ve ortak huzur arayışını yeniden hatırlamak anlamına geldiğini söyledi.





Anma programlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan üniversitelerimize, sanatçılarımızdan gönüllülerimize kadar tüm kurum ve kuruluşlarımızın topyekûn emeğiyle hazırlandığını belirten Vali Akın, "Bu hazırlıklar; ülkemizin ve şehrimizin kadim kültüre verdiği değerin, Mevlana'nın evrensel mesajını insanlığa ulaştırma kararlılığımızın da bir tezahürüdür. semâdan uluslararası sempozyumlara, sergilerden çocuk etkinliklerine, dijital sunumlardan engelli dostu programlara kadar her bir ayrıntı, bu büyük mirasa duyulan saygının da eseridir.” dedi.

Konuşmasının sonunda tüm insanlık adına daha çok barış, huzur ve birlik temennisinde bulunan Vali Akın, "Bugün, insanlık adına daha çok huzura, daha çok barışa, daha çok birlik olmaya niyet ediyoruz. Bu vesileyle başta Mevlana Celaleddin-i Rumi olmak üzere, ilim, irfan ve hikmet yolunda yürüyen tüm ulemamızı rahmetle yâd ediyorum. Temennim odur ki bu yılki törenler, huzurun, merhametin ve birlik ruhunun yeniden güçlendiği, insanın kendini, kardeşini ve rabbini yeniden hatırladığı bereketli bir buluşma olsun. Kalplerimizi birleştiren bu gecenin hayırlara vesile olmasını diliyor; Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sanatçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Ahmet Özhan konser verdi. Mesnevi Sohbeti ile devam eden program Mevlevi Sema Gösterisi ile sona erdi.

