İşe giderken trafik kazasında ölen personel için vazife malülü kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, mesaiye başlamak için görevli olduğu ambulansa gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personelinin “vazife malulü“ sayılması adına açılan davanın reddedilmesini hatalı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, 2017'de Konya'daki bir acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan kişi, işe gitmek için otobüse bindi. Amiri konumundaki arkadaşı tarafından aranan kişiden, "ambulansla hasta naklettikleri, nöbeti ambulansta devralması" istendi. Bunun üzerine kişi, otobüsten inerek ambulansın gideceği güzergah doğrultusunda yolun karşısına geçmeye çalışırken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kişinin ölümünün ardından ailesi, "vazife malulü" sayılması için işveren durumundaki kuruma başvurdu ancak kurum, kişinin ölümünün görev sırasında olmadığını belirterek talebi reddetti. Kurum kararına karşı açılan davanın da idare mahkemesince reddedilmesi üzerine ölenin yakınları iş mahkemesinde dava açtı.

Yargılamayı yapan mahkeme, davanın reddine karar verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi de davacıların istinaf başvurusunu reddetti.

Davacılar, kişinin görev arkadaşları ile iletişimi üzerine ambulansa geçmek zorunda kaldığını, bu durum olmasa ölüm olayının da meydana gelmeyeceğini, kişinin davranışında acil durum hastasının sevki gibi önemli bir zaruret hali bulunduğunu ve davranışının keyfi olmadığını belirterek dosyayı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, ölenin vazife malulü sayılması gerektiğine hükmederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

"Olayda sigortalı, amirinin talimatı ile hareket etmiştir"

Dairenin kararında, yargılama konusu olaya ilişkin incelemede, sağlık çalışanının nöbet değişimi konusunda kontrol merkezine bilgi verildiği, merkezin buna müsaade etmediği ancak görev değişimi için amiri konumundaki kişinin sözlü talimatının bulunduğu ifade edildi.

Sağlık çalışanının amiri konumundaki kişinin talimatıyla otobüsten inip görev yapacağı ambulansa binmek için karşıya geçtiği ve bu esnada trafik kazası geçirdiği aktarılan kararda, "Ölenin ambulansta görevli olduğu tartışmasızdır. Araç iş yerinden sayılır." ifadelerine yer verildi.

Benzer durumlarda daha önce de nöbet değişiminin iş yeri dışında yapıldığına işaret edilen kararda, "Olayda sigortalı, amirinin talimatı ile hareket etmiş, merkezin talimatından haberdar olmamıştır. Bu durumda sigortalının yaptığı fiilin görevine yabancı, hizmet bağını tümüyle koparan bir davranış biçimi olarak değerlendirilemeyeceği açık olup, sigortalı açısından mevzuat ve emir dışında hareket ettiğinden söz edilemez." tespitinde bulunuldu.

Mevcut şartlarda ​​​​​​​ölenin "vazife malulü sayılması" gerektiği, yerel mahkemenin ise aksi yönde hüküm tesis ettiği aktarılan kararda, bunun hatalı olduğu ve bozulmasına karar verildiği bildirildi.

