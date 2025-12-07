GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bütçe maratonu başlıyor: Genel Kurul 14 gün kesintisiz mesai yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Komisyon aşaması tamamlanan 2026 yılı bütçesi görüşmeleri, Genel Kurul’da devam edecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda da rapor mesaisi sürecek.

Bütçe maratonu Genel Kurul görüşmeleriyle devam edecek, Tarihi Komisyon, raporlama aşaması için mesai harcayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da gündem yoğun olacak.

Bu hafta TBMM ve 12 bakanlığın bütçesi Genel Kurul gündeminde 

Meclis Genel Kurulu yarın 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmeleri için toplanacak. Görüşmeler hafta sonu dahil 14 gün boyunca kesintisiz devam edecek.

Bütçenin geneli üzerine görüşmeler, yürütmenin sunuş konuşmasıyla başlayacak. Siyasi parti grupları 60'ar dakika söz alacak.

Genel Kurulda salı günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçeleri çarşamba günü gündemde olacak. Görüşmeler, perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; cuma günü de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleriyle devam edecek. Hafta sonu Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Tarihi komisyonda rapor takvimi işliyor

Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda raporlama mesaisi sürecek. AK Parti 50, MHP 116, CHP ise 17 sayfalık raporunu tamamladı.

Komisyon üyesi siyasi partilerin tamamının bu hafta içinde raporlarını Meclis Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

