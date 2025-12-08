SOBE Dükkan Aracı Şeb-i Arus Törenleri’nde hizmet vermeye başladı

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’na kazandırılan ve açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından gerçekleştirilen SOBE Dükkan Aracı, 7-17 Aralık tarihleri arasındaki Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’nde Mevlana Kültür Merkezi’nde hizmet vermeye başladı.

SOBE Vakfı ile OMA Ömer Atiker Holding A.Ş. arasında 11 Ekim 2025 tarihinde imzalanan araç bağış protokolü, otizmli çocukların eğitim yolculuğunu desteklemek ve otizm farkındalığını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında vakfın eğitim ve sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Mobilchef aracı bağışlandı. Bu anlamlı destek, SOBE Vakfı'nın otizmli bireylerin eğitimine ve sosyal yaşama katılımına yönelik çalışmalarına önemli katkı sağlayacak nitelikte. SOBE'ye kazandırılan ve "SOBE Dükkan Aracı” olarak kullanılacak olan araç; otizm farkındalığı oluşturmak, otizmli çocukların eğitimine destek sağlamak ve SOBE ürünlerinin satışında aktif rol almak üzere vakfın faaliyetlerinde yer alacak. SOBE Dükkan aracında, pasta çeşitleri, kahve, çay, defter, kitap çanta, kupa gibi eşyalar satışa sunuluyor ve çocukların yaratıcılığını destekleyen etkinlikler bulunuyor.

SOBE Vakfı Kurumsal ve Kaynak Geliştirme Direktörü Büşra Özen, yaptığı açıklamada SOBE Dükkan Aracı'nın sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, "OMA Ömer Atiker Holding A.Ş.'nin bu kıymetli desteği sayesinde hem otizm farkındalığını artıracak hem de vakfımızın eğitim faaliyetlerine kaynak oluşturacak önemli bir adım atmış olduk. SOBE Dükkan Aracımız, özellikle yoğun ziyaretçi alan etkinliklerde görünürlüğümüzü artırırken, otizmli çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayan SOBE ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturma imkânı sunuyor. Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri gibi uluslararası katılımın yüksek olduğu bir etkinlikte hizmet vermeye başlaması bizim için ayrı bir değer taşıyor” dedi.

Özen, tüm ziyaretçileri Mevlana Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye başlayan SOBE Dükkan Aracı'na davet ederek, yapılan her katkının otizmli çocukların eğitim yolculuğuna destek olduğunu vurguladı.

(Cumali Özer)